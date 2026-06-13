友人同士でレンタカーを利用していると、長時間の運転で疲れたり眠くなったりすることがあります。そのようなときに「運転を代わろうか」と言ってもらえると助かりますが、契約時に運転者として登録していない人がハンドルを握っても問題ないのでしょうか。 実は、多くのレンタカー会社では、事前に登録していない人の運転を認めていません。もし事故が起きた場合、保険や補償が受けられなくなる可能性もありま