ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１２日（日本時間１３日）の敵地シカゴでのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げ、７安打３四球で７失点と崩れて４敗目（３勝）を喫した。初回にベニンテンディに一発を浴びたが、２回以降は毎回安打を許すも無失点と粘投。米移籍後最速の１００・７マイル（約１６２・１キロ）もマークした。しかし、５回に突然、崩れた。先頭にこの試合初の四球を与えると連打で同点とされ、