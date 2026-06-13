【モデルプレス＝2026/06/13】女優の大塚千弘が6月11日、自身のInstagramを更新。10日分の手作り弁当を公開した。【写真】40歳2児のママ女優「子どもが喜びそう」10日分の幼稚園弁当一挙公開◆大塚千弘、10日分の幼稚園弁当公開大塚は「＃幼稚園弁当記録」「＃冷食ありがとう」というハッシュタグを添え、「自己肯定感を上げる為の日々のお弁当記録 親子遠足のお弁当も」とコメントし、赤い子ども用の弁当箱に詰められた9日分の弁