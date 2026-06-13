【モデルプレス＝2026/06/13】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月12日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の散歩中の様子を公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「2人とも大きくなった」子供たちから送られてきた散歩ショット◆市川團十郎、子供達の散歩ショット團十郎は「二人から送られてきました。お散歩したみたいです」とつづり、子供達の写真を複数枚投稿。散