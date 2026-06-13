【モデルプレス＝2026/06/13】元女子レスリング選手でタレントの浜口京子が6月11日、自身のInstagramを更新。トレーニング動画を公開した。【写真】47歳元女子レスリング選手「かっこよすぎ」と話題の筋肉ショット◆浜口京子、美筋肉際立つトレーニングの様子公開浜口は「私は、GYMに行ける時間をつくって、トレーニングに励んでます」と近況をつづり、両手にウエイトを持ち上げ下げしているトレーニング動画を公開。タンクトップ