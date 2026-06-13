【モデルプレス＝2026/06/13】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演を経て、プロキックボクサーの白鳥大珠と真剣交際を開始した元AKB48の永尾まりやが、6月12日までに自身のInstagramを更新。白鳥とハワイ・ホノルルを訪れた様子を公開した。【写真】真剣交際の格闘家＆元AKB「2人とも幸せそう」と話題の2ショット◆白鳥大珠＆永尾まりや、ホノルル満喫ショット披露