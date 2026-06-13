【モデルプレス＝2026/06/13】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。発熱した子どもを抱っこしている姿を公開した。【写真】人気アーティストの美人妻「ぐったりしてて胸が痛い」発熱した子どもを抱っこ◆江藤菜摘、発熱した子どもを抱っこする姿江藤は「今日はお熱のためべったり」とコメント。発熱した子どもを抱っこひもで抱っこしている姿を公開した。◆江藤菜摘の投稿