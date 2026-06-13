【モデルプレス＝2026/06/13】歌手でタレントの中川翔子が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。保育園帰宅後の双子の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】双子出産の41歳タレント「ママ大好きなのが伝わってくる」子どもの様子公開◆中川翔子「すりすり離れない」双子の様子公開中川は「保育園から帰ると ふたごがママに登ってきて すりすり離れない」とコメントし、中川の両膝に寄り添って甘える双子の姿を公開。続