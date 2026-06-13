６月１３日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝７頭立て）は、単勝１・３倍の１番人気に支持されたシャンデヴァーグ（牝、美浦・森一誠厩舎、父ロードカナロア）が、期待に応えてデビュー戦を白星で飾った。１９年の報知杯フィリーズレビューを制したプールヴィルを母に持つ血統。勝ち時計は１分３８秒５（良）。五分のスタートを決めて、逃げたジーティーキャリーを見る形で道中は３番手へ。手応え良く直線を向くと徐