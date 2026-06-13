６月１３日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１１頭立て）は、松山弘平騎手が乗った単勝２番人気のロンドンガーズ（牡２歳、栗東・前川恭子厩舎、父グレーターロンドン）がロケットスタートを決めると、直線でもセーフティーリードを保ったまま完勝した。３馬身差の２着に１番人気のメアグローリア（川田将雅騎手）が入り、さらに首差の３着に７番人気のカレンハウ（高杉吏麒騎手）が続いた。勝ちタイムは１分８秒２（