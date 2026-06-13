◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックス・横山聖哉内野手が１３日、出場選手登録された。上田西（長野）から２３年のドラフト１位で入団し、プロ３年目の今季は３試合で計７打数無安打。５月４日に再調整のため、出場選手登録を抹消されていた。ファーム・リーグでは３９試合で打率２割１分７厘、２本塁打、１２打点をマーク。遊撃を中心に三塁、二塁を主戦場とする若手有望