歌手・和田アキ子が６日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演し、亡くなった女優の中村玉緒さんについて語った。番組の終盤。元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さん（享年７６）と玉緒さんが立て続けに亡くなったことについて触れた。玉緒さんについては「パチンコ屋でよくお会いして。（玉緒さんが）帰