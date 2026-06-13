◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子プレーオフが行われ、予選リーグ２位通過のロコ・ソラーレが同１位のＳＣ軽井沢クに４―１で勝利した。１４日の決勝進出を決め、初優勝と昨年２位のリベンジを目指す。後攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）をブランクエンドに。第２Ｅで１点を取ると、第３Ｅはブランクエンドとなり、第４Ｅで１点スチール。第５Ｅもブランクエンド。第６Ｅは相手