TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』と、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のコラボ企画が決定。描き下ろしのコラボビジュアルや原作者の対談インタビューが公開された。公開されたビジュアルには、それぞれの作品の主人公であるローゼマインとココが、お互いのキーアイテムである魔円手帳と本を手に、きらきらとした表情を浮かべる好奇心旺盛な可愛らしい姿が。そして、そんな仲睦まじい2人の様子を後ろからフェルディナンド