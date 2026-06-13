１２日、パレードに参加する人々。（盱眙＝新華社記者／季春鵬）【新華社盱眙6月13日】食用ザリガニの養殖などが盛んなことから「ザリガニの都」と呼ばれる中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県で12、13両日、ザリガニをテーマとするパレードが開催された。ザリガニの格好をした人々や景勝地のフロート（山車）、無形文化遺産に関連したチームなどが街を練り歩き、地元の美しい自然