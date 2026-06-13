日本ハムの新庄剛志監督（54）が13日、エスコンフィールドでの中日戦前練習にサッカー日本代表の白いアウェーユニホーム姿で登場した。背中には背番号1とSHINJHOの文字が書かれていた。12日、W杯が開幕。日本代表は15日早朝に初戦を迎える。新庄監督の姿に球場にいる多くのファンが注目し、W杯開幕の盛り上がりは北の大地にも届いたはずだ。24年にも甲子園で行われた阪神戦で、背中に漢字で「新庄監督」、阪神時代に最初につ