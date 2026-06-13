人気ブランド「CONVERSE」と、世代を超えて愛される「HELLO KITTY」が夢のコラボレーション♡全国のPLAZAでは2026年6月11日(木)より順次、ここでしか手に入らない限定アパレルコレクション全20アイテムを発売します。ハローキティのクラシックな世界観とコンバースのカジュアルな魅力が融合した特別なラインアップは、ファッション好きはもちろんサンリオファンも見逃せません。毎日のコーデをもっと