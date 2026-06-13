◇ア・リーグアストロズ10−8ロイヤルズ（2026年6月12日カンザスシティ）アストロズのヨルダン・アルバレス選手（28）が12日（日本時間13日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・DH」で先発出場。1イニング2本塁打の偉業でチームの勝利に貢献した。初回、先頭・ペーニャが右前打で出塁すると、アルバレスは相手先発・アビラのシンカーを捉え、左越えの先制23号2ランを放った。この回、打線が打者一巡の猛攻を見せ、2死満