札幌市の社会福祉法人北海道共同募金会が赤い羽根共同募金などで集めた寄付金のうち、少なくとも1億円が使途不明となっていることが13日、分かった。同会によると、男性事務局長が着服した疑いがあり、刑事告訴を検討している。