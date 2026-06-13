プロ野球・阪神は13日、榮枝裕貴選手を1軍登録、門別啓人投手の登録を抹消しました。今季初昇格となった榮枝選手はファームで35試合に出場、1本塁打9打点で打率.260としています。現在阪神は坂本誠志郎選手、伏見寅威選手、嶋村麟士朗選手、榮枝選手の捕手4人体制となっています。抹消された門別投手はここまで5試合に登板し0勝1敗、防御率4.50の成績となっています。