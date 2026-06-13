阪神・門別啓人投手（２１）が１３日、１軍選手登録を抹消された。球団は「体調不良のため」と抹消理由を発表した。代わって、栄枝裕貴捕手（２８）が１軍に昇格した。門別は５月２７日に今季２度目の１軍昇格を果たした後は、中継ぎとして起用され、４試合に登板。計７回を投げて１失点に抑えていた。１２日には湯浅が「右足首の捻挫」で登録を抹消されており、またもブルペン陣にとって痛い離脱となった。栄枝は１２日のフ