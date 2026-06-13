「高速でも芝でも長距離飛ばして」の声も!?女子プロゴルファーの小林光希さんが2026年6月2日に自身のInstagramを更新。新しい愛車とのツーショット写真を公開しました。ブラックのボディが印象的なクルマの隣に立ち、笑顔を浮かべている小林さん。そんな今回の投稿に登場したのは、アウディのSUV「Q5」です。【動画】超カッコいい！ これが女子プロゴルファー「小林光希」の「あらたな“愛車”」です！ 動画で見るこのQ5はス