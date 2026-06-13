私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユが彼氏のヨウタくんからプロポーズされたと聞き、タカヒロは「今すぐ断れ！」と激怒しました。結婚はキャリアの邪魔にしかならないと言うのです。マユだって真剣に考えて悩んでいるのに……。その後ヨウタくんとしっかり話し合い、2人で結論を出したマユ。最終的にはタカヒロも折れ、正式に結婚が決まりました。明日にはマユがこの家から引っ越