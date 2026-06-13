動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（6月1日〜6月7日）を発表。映画以外の番組部門では、2024年12月からWOWOWで放送された『誰かがこの町で』が初登場1位を獲得。2位には、フジテレビで放送された田村正和主演の『警部補・古畑任三郎』が初登場した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『誰かがこの町で』は、江口洋介主演、蒔田彩珠らの共演で、新興住宅地を舞台に住民