歌手の和田アキ子が13日放送のニッポン放送『アッコのいいかげんに1000回』に出演し、2日に肺炎のため76歳で亡くなった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さん、9日に肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんとの思い出を語った。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿和田はガッツさんについて、バラエティー番組での共演をきっかけに親交を深めたと振り返り、「本当に長い