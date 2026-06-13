オリックス・紅林弘太郎内野手（24）は、出場選手登録抹消を免れた。前日12日の阪神戦で初回に8号ソロを放つも、遊撃守備で左足に違和感を覚え、5回の守備から途中交代。岸田監督は試合途中に病院で検査を受けたことを明かした上で、「検査次第」と表情を曇らせていた。この日の試合前練習では球場入りしたが、グラウンドには姿を見せていなかった。チームでは肘の靱帯再建術を受けた宮城、山下をはじめ、野手でも森友や頓宮