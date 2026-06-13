13日の東京5R・2歳新馬戦（芝1600メートル、牝馬限定）は1番人気シャンデヴァーグ（森一、父ロードカナロア）が追い比べを制してデビュー勝ちを収めた。道中は先団インを追走。前が空いた直線で鋭く抜け出すと、逃げ粘るジーティーキャリー（2着）を鼻差かわした。鞍上の津村は「テンションを心配していたがパドックから返し馬まで落ち着いていた。ハナに行った馬の後ろで上手に走れた。このペース（スロー）で少し噛んだけど