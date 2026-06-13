金融庁は、在日朝鮮人系のウリ信用組合に対し、多額の預金着服や隠ぺい、検査の妨害などがあったとして、1カ月間の一部業務停止を命じました。【映像】ウリ信用組合の会見の様子ウリ信用組合は札幌市に本店がある在日朝鮮人系の金融機関です。金融庁によりますと、20年以上前から元役員や職員による14億円以上の顧客の預金の着服があったうえ、当時の経営陣が主導して隠蔽していました。また、架空口座に対する過去の検査