茨城県水戸市の住宅で88歳の父親を殺害したとして54歳の息子が逮捕された。無職の坂田武男容疑者（54）は12日、水戸市内原町の自宅で同居している父親の寅夫さん（88）を首を腕で絞めて殺害した疑いで逮捕された。警察によると武男容疑者は、12日午後4時半から午後8時ごろまでに犯行に及んだとみられていて、武男容疑者自ら110番通報し「父親の首を絞めた」と自首してきたということだ。警察官が駆けつけたところ、寅夫さんは意識