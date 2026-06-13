フォーブスは、2026年版「日本長者番付」を発表した。ソフトバンクグループ創業者の孫正義氏が2021年以来となる首位に返り咲き、上位50人・組の総資産額は前年比29%増の2,940億ドル(約46兆8,000億円)となった。世界的なAIブームによる株式市場の上昇を背景に、日経平均株価は前回の番付作成時から約70%上昇した一方、円安の影響も受けた。今年の番付では資産増加の恩恵が一部の富豪に集中。資産を増やしたのは14人(または組)にとど