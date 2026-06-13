カーリング女子のＳＣ軽井沢クラブでスキップを務める上野美優が、妹でサードの結生に感謝を思いを伝えた。日本選手権７日目（１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）のプレーオフでは、北海道銀行に８―５で勝利。決勝進出を決め、２大会ぶりの日本一に王手を懸けた。前回大会はまさかの１次リーグ敗退。ミラノ・コルティナ五輪も惜しくも出場を逃したが「これまでの経験が私たちの糧になっている」。今大会はリードに川田亜依、