「女の子に振られたら落ち込むし、お酒も飲みましたし。振られてブロック塀を殴ったりとか(笑)」――。吹越満が、嫉妬に身を焦がす主人公への共感を語った。若い頃の自身を振り返りながら、「そういう感情はもともと人にはあるものなんでしょう」と思いを明かした。吹越満○主人公・剣持に共感は? 吹越満「あります」映画『鍵』の初日舞台挨拶が12日に都内で行われ、吹越満、菅野恵、新藤まなみ、丸純子、いまおかしんじ監督が登壇