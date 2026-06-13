【モデルプレス＝2026/06/13】なにわ男子の公式Instagramが6月11日までに更新された。1年目と5年目の比較写真が公開され、話題となっている。【写真】STARTOアイドル「イケメン度が増してる」デビュー時と現在の比較ショット◆なにわ男子、デビュー時と現在の比較ショット投稿では「なにわ男子の1年目 ◆ 5年目」（※◆は正式には飛行機の絵文字）とコメントし、1年目と5年目の比較写真を2回に分けて多数投稿した。1年目で撮影され