俳優の本田望結さん（22）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を披露した。「生活に欠かせないピラティス！」本田さんは、「生活に欠かせないピラティス！」といい、トレーニング器具の上に座って、ピースをしているショットを含む4枚の写真と動画を投稿した。「先生方、いつもありがとうございます」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ミントグリーンのTシャツに黒のレギンスを着用