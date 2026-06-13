◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックスは紅林弘太郎内野手の出場選手登録の抹消を見送った。前日１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で初回にチーム最多を更新する８号ソロを放ったが、その後に左足の違和感を訴え、５回の守備から途中交代。試合後、岸田監督は「病院に行きましたので。検査の結果次第で、また報告します」と説明。この日は試合前練習に姿を見せず、横山聖