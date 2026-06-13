◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は新外国人のブライアン・マタ投手（２７）。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）以来、１軍登板から遠ざかっているが、２軍では７試合に登板（５先発）して３勝２敗、防御率２・６５。前回６日の中日戦は７回２安打０封と好投しており、２戦連続のアピールなるか注目だ。スタメン