◆米大リーグブルージェイズ８―５ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真外野手は、１―０の初回２死二塁で迎えた第１打席に、先発左腕ウェザースから右翼へ９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。４打数１安打２打点１得点１三振で打率は２割３分となった。日本人メジャー１年目では２０２２年の鈴木誠也外野手に並ぶ７位タイ。チームは４カードぶりに初戦白星だ。スライダ