◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・門別啓人投手が１３日、体調不良のため出場選手登録を抹消された。１２日・オリックス戦（京セラドーム大阪）ではベンチ入りしていたが、この日はグラウンドに姿はなかった。代わって栄枝裕貴捕手が昇格した。５月４日・中日戦（バンテリンＤ）で今季初先発し、５回５失点で降板。翌５日には出場選手登録を抹消された。中継ぎに転向後、