今回は、暑くて夕方には体力の限界......そんな日でも手軽に作れて食べごたえバッチリの3品をご紹介します。ぜひ夏のクタクタな日のメニューに取り入れてみてくださいね。 具材たっぷりで1品満足！卵も小麦粉も不要厚揚げプラスでボリュームアップお腹も心も満たされるボリューミーごはん 暑い中動き回って、夕方にはごはんを作る気力もない、なんて日もありますよね。そんな時は今回ご紹介した、手軽だけど食べごたえバッチリの