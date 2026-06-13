山沿いを中心に天気が急変するおそれきょう、本州付近は晴れる所が多いでしょう。東日本から北日本は、日中晴れていても、急な雨や雷雨となる所がありそうです。午後は、関東でも山沿いを中心に天気が急変するおそれがあるため、山や川のレジャーは注意が必要です。梅雨前線に近い南西諸島は、雨が降りやすいでしょう。【CGで見る】来週は梅雨らしい天気に全国の週間天気予報気温は、きのうと同じか、高い所が多いでしょう。関東