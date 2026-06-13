アイドルグループ「フルコース」の中川心さんが自身のXに、卒業アルバムと思われる頃の写真を投稿しています。 【写真を見る】【 フルコース 】中川心「じゃがいも期」からの激変ビフォアフフォロワー感嘆「奇跡は努力の上に」「素材のまんまで既に可愛い」中川さんは、セーラー服を着て微笑む写真をXに投稿。その写真の下には「中川 心」と名前が記されていて、色調などから卒業アルバムかと思われます。そしてその写真の