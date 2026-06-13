サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１２日、米ナッシュビルの拠点で練習を行った。「アジア杯」離脱を前に元日本代表の青山敏弘さん（４０）には、強く記憶に残っている出来事がある。２０１９年、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で開催されたアジア杯でのことだ。日本は１次リーグを突破したが、青山さんは右膝を痛め、離脱が決まった。チームを離れるのを前に、ベンチの横で決勝トーナメント１回戦に向けて体を動か