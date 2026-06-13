EXILE TAKAHIRO（41）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。5月31日に開催された自身のディナーショーの秋田公演にて、本番前に現地で“ジョギング”を満喫するオフショットを披露した。【写真】黒のジョギングウェアで秋田を満喫するTAKAHIROTAKAHIROは「秋田ディナーショー 久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました 本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とつづり、黒のフードをかぶったウェア