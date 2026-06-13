妊娠中で体もしんどいのに、出される食事は残り物だけ…。さすがにちょっとひどくないでしょうか。しかも産休に入った途端に食費の増額、入浴は一番最後、追い炊きも禁止と、義両親の要求はどんどんエスカレートしていきます。夫に相談しても聞き流されてしまう…一体この先どうなっていくのでしょうか。>>【まんが】異常な義両親との戦い(ウーマンエキサイト編集部)