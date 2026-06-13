NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月12日、自身のブログを更新。歯科医師に診てもらったと報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「訪問歯科の医師に診てもらいました♪」【ニャンちゅう】津久井さんは、上の歯茎が腫れて痛みがあると10日に投稿していましたが、「訪問歯科の医師が来てくれました&#