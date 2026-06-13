【ニューヨーク共同】米東部ボストンの連邦地裁は12日、トランプ政権の方針で国立公園などから撤去された奴隷制や気候変動などに関する展示物を3週間以内に再設置するよう命じた。地裁は「修正ペンで国の歴史を書き換えようとしている」と政権を批判した。トランプ大統領は昨年3月の大統領令で、公の場の展示物から米国民を「不当におとしめる内容」を除外するよう内務長官に指示。これを受け、全米の国立公園などで展示物の撤