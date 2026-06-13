【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグは１２日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は敵地でのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げて７安打７失点で４敗目（３勝）を喫した。スコアは２―８だった。大谷翔平は左膝の炎症のため、欠場した。前回登板で７回無失点１０奪三振の快投を見せた佐々木だったが、この日は制球に苦しんだ。４回までは１失点で、「良くないなりにも、４回までは（一回の）ホームラン１本に抑え