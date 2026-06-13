13日放送のカンテレ「ドっとコネクト」では、スーパーなどで増えているセルフレジ万引きを取り上げた。番組では、万引き被害に遭った店舗の防犯カメラで、巧妙な手口を紹介。2つの弁当を二重に重ね、1つのみのバーコードを読み込ませ、もう1つの料金をごまかすなどの手法も。小売業界では人件費カットなどのためセルフレジ導入店が増加。55％の小売店でセルフレジが利用されているという。「日本全体でどれほどの万引き被害がある