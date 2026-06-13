歌手でタレントの森口博子（58）が13日、Xを更新。自身の誕生日で泣きそうになったと明かした。「本日、おかげ様で誕生日を迎えるこ事ができました」と報告。「89歳の母親が『生まれてきてくれて、ありがとう』と。私、泣きそうになるのを堪えながら、『産んでくれて、育ててくれてありがとう』と。毎年のこの会話が尊い奇跡だと実感」としみじみつづった。最後に「この一年も、みんなの幸せ願い健やかに歌います」と締めく