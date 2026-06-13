インスタントカメラのパイオニアであるPolaroid（ポラロイド）が、新型モデル『Polaroid Go Generation 3』の日本発売を開始した。ミニマムなアナログインスタントカメラというポジションはそのままに、外観デザインから撮影性能、さらには使い勝手まで見直した第3世代モデルとなる。6月上旬、メディア向け発表会でお披露目された内容を中心にレポートしたい。 （関連：【画像】前モデルからより引き締まったデザインに）